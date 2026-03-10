Тръмп със смразяваща заплаха към Иран: Смърт, Огън и Ярост ще се изсипят върху тях... ако спрат петрола през Ормузкия проток

Светът е изправен пред прага на безпрецедентна военна ескалация, след като американският президент Доналд Тръмп отправи директна и смразяваща заплаха към Иран. В публикация, която разтърси глобалните пазари, Тръмп предупреди Техеран, че всеки опит за блокиране на стратегическия Ормузки проток ще бъде посрещнат с военна мощ, която ще направи възстановяването на Иран като нация „практически невъзможно“.

„Смърт, Огън и Ярост“

Реториката на американския лидер напомня най-острите му изказвания от първия му мандат, но този път светът е изправен пред бездната.

„Ако Иран направи каквото и да е, за да спре потока на петрол, те ще бъдат ударени 20 пъти по-силно, отколкото досега. Смърт, Огън и Ярост ще се изсипят върху тях“, обяви Тръмп.

Той подчерта, че американските военни вече са идентифицирали „лесно унищожими цели“ – термин, който според експертите се отнася до критичната енергийна инфраструктура на Иран, чието разрушаване би парализирало страната за десетилетия.

Какво пише Тръмп

„Ако Иран направи каквото и да е, за да спре потока на петрол през Ормузкия проток, те ще бъдат ударени от Съединените американски щати ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото са били удряни досега. Освен това ще унищожим лесно достъпни мишени, което ще направи практически невъзможно Иран някога отново да се възстанови като нация – Смърт, Огън и Ярост ще се изсипят върху тях – но се надявам и се моля това да не се случи! Това е подарък от Съединените американски щати за Китай и за всички онези нации, които използват интензивно Ормузкия проток. Надявам се, че това е жест, който ще бъде високо оценен. Благодаря за вниманието по този въпрос! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП“

Подарък за Китай?

Изненадващ елемент в позицията на Тръмп е директното обръщение към Пекин. Президентът позиционира САЩ като единствения гарант за сигурността на енергийните доставки, наричайки действията си „подарък за Китай и всички нации, които използват протока“. Този ход се тълкува като опит за печелене на дипломатическо влияние над азиатските икономики, които в момента са най-големите консуматори на суров петрол, преминаващ през региона.

Икономическото цунами

Заплахата идва в момент, когато цените на суровия петрол вече надхвърлиха психологическата граница от 100 долара за барел заради израелските удари по ирански съоръжения през уикенда. Ормузкият проток е „артерията на световната икономика“ – през него преминава над една пета от общото потребление на петрол в света. Всяко прекъсване на трафика там би довело до цени на горивата, които светът никога не е виждал.

Анализ: Русия – скритият бенефициент

Парадоксално, но докато Вашингтон и Техеран са на крачка от пълномащабна война, Москва се оказва в ролята на печеливш. Както вече съобщихме, високите цени на енергоизточниците осигуряват на Кремъл така необходимия финансов ресурс за кампанията в Украйна. Тръмп е наясно с това, но неговият приоритет е ясен: пълно и окончателно неутрализиране на иранската заплаха в Близкия изток, дори това да означава пренаписване на правилата на глобалната дипломация.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да удари Иран „много по-силно“, ако властите в Техеран решат да блокират доставките на петрол в региона, заяви по-рано Тръмп на брифинг, цитиран от Франс прес.

„Няма да позволя на терористичния режим да държи света като заложник и да се опитва да спре доставките на петрол. Ако Иран направи нещо подобно, той ще бъде ударен много, много по-силно“, заяви американският президент на пресконференция във Флорида.

„Ако искат да играят тази игра - по-добре да не го правят“, добави той.

По-рано Тръмп описа войната с Иран като „кратко пътешествие“ и „малка екскурзия“ в изказване пред законодатели от Републиканската партия.

Той направи и поредица противоречиви изявления за целите на израелско-американската офанзива, като заяви, че САЩ няма да „спрат, докато врагът не бъде напълно и категорично победен“, отбеляза АФП.

Тръмп добави, че американските сили са започнали удари по ирански обекти за производство на дронове, както и че изпреварват графика за унищожаването на ирански цели.

Операцията в Иран е „много напреднала в сравнение с първоначалния ни график“, подчерта той.

„Близо сме до приключване на екскурзията“, каза още американският президент и добави, че САЩ могат да обявят военната си кампания за успешна, макар операцията да продължи.

Войната ще приключи, когато Иран повече няма капацитет да разработва оръжия, насочени срещу САЩ, Израел или нашите съюзници за много дълго време, подчерта Тръмп.

Източник: БТА