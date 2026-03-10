  • Instagram
Гюров: България цели да е сред първите в Европа с реактори AP1000

МС
Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за Европейския съюз и нейното модернизиране и интегриране се нарежда сред водещите европейски приоритети. Електроенергийните мрежи – тяхното ефективно развитие и оперативна съвместимост в рамките на Съюза са важни както за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, така и за гарантиране дългосрочната енергийна сигурност.

Тази позиция изрази министър-председателят Андрей Гюров в Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон участва в среща на лидерите относно европейския подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.

Служебният премиер приветства усилията на ЕС по темата и същевременно отбеляза колко важна е регионалната свързаност и развитието на енергийните коридори.

Според министър-председателя за добре функциониращ европейски енергиен пазар са съществени именно трансграничните междусистемни връзки, оптимизиране използването на наличните ресурси и осигуряване на сигурни, гъвкави и устойчиви потоци на електроенергия между държавите членки.

Гюров посочи още, че мащабът на необходимите инвестиции в мрежовата инфраструктура изисква цялостен и дългосрочен подход към финансирането.

#Андрей Гюров

