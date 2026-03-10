Междуведомствена комисия подготвя пакет от мерки за овладяване на цените на горивата

Междуведомствена комисия към Министерския съвет ще следи развитието на цените на горивата и ще подготви пакет от мерки за овладяване на ситуацията. Това съобщи заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов по време на изслушване в Народното събрание. То бе посветено на готовността на държавата да осигури достатъчни количества горива за населението и индустрията на фона на кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.

По думите му работната група е създадена със заповед на служебния премиер Андрей Гюров и ще бъде ръководена лично от него. В нея участват още министрите на финансите, икономиката и индустрията, енергетиката, отбраната и вътрешните работи, както и представители на службите за сигурност, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите и особеният управител на „Лукойл Нефтохим“ - Бургас.

Основната задача на комисията ще бъде ежедневен мониторинг на доставките на суров петрол, наличностите на горива и стратегическите резерви в страната. Паралелно ще се следи и движението на цените на вътрешния пазар, като целта е да се разработят конкретни мерки за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата вследствие на напрежението в Близкия изток.

Финансовият министър е възложил на Агенция „Митници“ и НАП да извършват ежедневен контрол върху доставките на суров петрол и наличните количества горива в страната. Двете институции ще изготвят седмични доклади заедно с дирекция „Данъчна политика“ към Финансовото министерство и при сериозно увеличение на международните цени ще предлагат мерки за подкрепа на бизнеса и домакинствата.

По данни към 10 март наличните количества моторни горива и суровини за тяхното производство са достатъчни, за да покрият обичайното потребление в страната за повече от 90 дни. Това се отнася както за бензина, така и за дизела и керосина. Михайлов увери, че в следващите дни междуведомствената комисия ще представи конкретен пакет от мерки.

Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов увери народните представители, че страната разполага с достатъчни количества горива и при необходимост държавата има механизми да реагира. По думите му наличните запаси са годни за използване и могат да бъдат освободени при нужда.

Асенов посочи, че България разполага със запаси, равняващи се на около 85 дни от необходимите 90, като общото количество е около 1,7 млн. тона. Част от тези резерви се съхраняват в страната, а други – в държави от Европейския съюз.

По думите му при необходимост запасите могат да достигнат до вътрешния пазар в рамките на 5 до 15 работни дни, а доставките от чужбина – между 15 и 45 дни. Той допълни, че вече са проведени срещи с браншовите организации, за да се изчистят евентуални проблеми и при нужда да се реагира бързо.

Директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов съобщи, че институцията започва ежедневен мониторинг на международните пазари на суров петрол и на цените на горивата в България. При съществена промяна в цените или във веригите на доставки ще бъдат предприети мерки за ограничаване на негативния ефект върху бизнеса и домакинствата.

По думите му цените на горивата се определят от няколко основни фактора – международната цена на петрола, транспортните разходи, валутния курс долар/евро, данъчната политика и търговската надценка. Той подчерта, че промяната в международните котировки влияе върху цените у нас със закъснение.







