Сигнал за бомба блокира улица в центъра на София

Засилено полицейско присъствие има на улица "Стефан Караджа” в центъра на София. За момента не са напълно ясни причините, но по предварителна информация става дума за сигнал за бомба.

Блокирана е отсечката на улицата от ул. "Дякон Игнатий”, където е сградата на Централна поща, до следващата пресечка по протежението на гърба на бившата Телефонна палата.

На място има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни.

Очаквайте подробности!