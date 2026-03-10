Ето кога пак местим стрелките: Минаваме на лятно часово време

България преминава към лятно часово време на 29 март 2026 г. (неделя). В 03:00 часа стрелките на часовниците се преместват с един час напред, което означава, че ще спим по-малко, но вечерите ще станат по-дълги и по-светли.

Лятното часово време ще остане в сила до 25 октомври 2026 г., когато часовниците отново ще бъдат върнати с един час назад.

Защо се мести времето

Смяната на часовото време в Европейския съюз се извършва по решение на Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз от 2001 г.

Идеята за подобна практика се появява още през XVIII век. През 1784 г. Бенджамин Франклин предлага хората да стават по-рано, за да използват по-ефективно дневната светлина.

Реалното въвеждане на лятното часово време започва по време на Първата световна война, когато много държави го използват като мярка за пестене на енергия.

Ще бъде ли премахната смяната на времето



Практиката все още се използва в Европейски съюз, въпреки че от години се обсъжда нейното премахване.

През 2018 г. Европейска комисия предложи да се прекрати сезонната смяна на часовото време. Идеята получи подкрепа от Европейския парламент, но окончателно решение така и не беше взето.

Как влияе на хората



Много хора усещат ефектите от смяната на времето в първите дни след промяната. Най-често се наблюдават:

умора

нарушен сън

понижена концентрация

Обикновено организмът се адаптира към новия режим в рамките на няколко дни.



