Теглят серийните номера на 10 машини за гласуване за предстоящия парламентарен вот

Започна процедурата по теглене на серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие. Тя се провежда в сградата на Министерството на електронното управление.



След това предстои да преминат процес по удостоверяване, за да бъдат включени в изборите. Публичното теглене на номерата на машините за гласуване е с цел да се гарантира прозрачността на процеса и е част от мерките на служебния кабинет за осигуряване на честни и демократични избори в страната. Номерата на машините са избрани на случаен принцип.

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков заяви, че е поел ангажимент за прозрачен вот.

"Машинното гласуване повишава сигурността на вота. Ще предоставя публичност на всеки етап на организацията на изборния процес. Искам да има честни и прозрачни избори. Децата ни не бива да губят увереността си в силата на демокрацията. Предстои да изтеглим номерата на 10 произволно избрани машини, част от предоставените от ЦИК общо 528. Днешният етап е важна стъпка от подготовката на изборите, защото стартира процедурата по удостоверяване дали софтуерно и хардуерно отговарят на изискванията. Редица експерти ще осъществят професионална проверка. МЕУ носи отговорност за техническата част на вота и подготовката на софтуера, както и за осигуряването на системата за видеонаблюдение. Така резултатите от машините ще бъдат отчетени и обобщени без проблем", каза Шарков.

На събитието присъстват представители на Централната избирателна комисия, Обществения съвет към ЦИК, Български институт за стандартизация, Български институт по метрология, представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите, както и парламентарно представените партии в 51-ото Народно събрание.

Въз основа на номерата трите институции (ЦИК, Български институт за стандартизация, Български институт по метрология) ще извършат процедурите по изпитване, тестване и оценяване. След това ръководителите им ще излязат с решение, че машините отговарят на изискванията, за да участват в изборите.

От Българския институт за стандартизация обясниха, че отговарят за унифициране на процедурите по методите за оценяване на съответствието според изискванията на Изборния кодекс за електронно гласуване. Извършва се и проверка на сертификатите на машините, и на изпълнителя на обществената поръчка.

От Института по метрология са отговорни за удостоверяването на хардуера на машините. Оттам уточниха, че ще установят доколко машините отговарят на техническите изисквания, заложени от ЦИК. За нуждите на проверката ще бъдат тествани три броя машини, чрез които ще се установи какво е въздействието на околната среда върху тях. Ще бъдат направени електромагнитни изследвания, които да покажат нивата на защитите на машините при гласуване.

Георги Бончев от МЕУ уточни, че неговият екип във ведомството ще се грижи за определяне на функционалното съответствие на машините с кодекса и техническата спецификация на ЦИК. По думите му се провеждат седем групи от тестове на три машини, които се публикуват публично.

Бисера Радева от същото ведомство посочи, че нейният екип ще оцени софтуерните и хардуерните параметри на техническите устройства за машинно гласуване и съответствието им със законодателството. Според нея екипът ѝ се нуждае от 4 устройства за проверка.