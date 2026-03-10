Майката и пастрокът на Ивайло Калушев: Пред погребение сме, това е ужас за нас!

Нека да излезем от този ужас! Това е ужас за нас! Това коментира пред "България Днес" Стела Димитрова-Майсторова по повод обрата покрай освобождаването на телата на загиналите под Околчица на сина ѝ Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Миналия петък сутринта майката на Ники Ралица Асенова, каза пред Нова тв, че близките искат да видят загиналите си роднини и те да бъдат освободени, за да могат да бъдат погребани.

Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването. Часове по-късно от Окръжната прокуратура във Враца обявиха, че освобождават телата на Калушев, Златков и Макулев.

Тогава медии съобщиха, че майката на Ники иска да се сбогува с него с будистки ритуал, а баща му бил против. Други информираха, че за Калушев се готви т.нар. небесно погребение, при което след кремация прахът му да бъде разпръснат.

"Пред погребение сме", призна пред вестника пастрокът на Калушев Николай Майсторов. Той не уточни от какво естество ще е поклонението. Но се разбра, че роднините на починалите под Околчица държат връзка помежду си за общи действия.

Междувременно стана ясно, че близките не желаят да получат труповете, без да има изготвени експертизи за времето и начина на смъртта с категорични факти и доказателства.

"Постановлението на прокуратурата от петък е само за освобождаване на телата на близките. Част от близките са депозирали нова молба и към момента отказват да получат телата. Те имат отправени допълнителни искания", разкри пред вестника Елена Станева-Кирова, заместник окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура Враца.

Тя няма информация колегите ѝ да са налагали до момента категорична забрана за кремация. Досега официалната версия на разследващите е, че тримата в хижа "Петрохан" Ивайло Иванов-Ивей, Пламен Статев и Дечо Василев са се самоубили. След това в кемпера под Околчица Калушев е гръмнал Ники и Алекс и се е самоубил.

Роднините не вярват на тази хипотеза и категорично смятат, че шестимата са убити. Затова настояват за предоставяне на съдебномедицинските експертизи с ключови параметри като времеви прозорец на смъртта, траектории, балистика, барутни следи и опис на травмите.

Иска се разпознаване на телата и отлагане на предаването им, докато не бъдат връчени на пострадалите постановления по исканията им и не им бъде осигурен достъп до ключовите експертизи и протоколи.

Близките настояват и за пълни описи за всички носители и доказателства като камери, телефони, симкарти, дронове, компютри и сървъри с данни кой, кога и с какъв протокол ги е иззел, къде са съхранявани, кога са изследвани.

Също така се интересуват дали са поискани трафични данни за ключовите периоди и локации, както и метаданните от "Старлинк" за активация, приблизителна локация и интервали на използване на устройството.

Иска се запознаване с процесуалната хронология какви действия са извършени и какви предстоят, например огледи, разпити, експертизи и какви са определените срокове за тях.

Съкрушените роднини изискват разследващите да им отговарят с постановления, които могат да обжалват, а не чрез уведомителни писма, които не им дават никакви права на участници в производството. При намирането на труповете в кемпера се интересуват дали е запазено местопрестъплението и открити ли са следи от други превозни средства, хора или оръжия.

Изясняване на ролята на ДАНС в случая също е записано сред исканията. Ако прокуратурата настоява за "самоубийство", да представи проверим минимум от доказателства, а не внушения. Истината не се доказва с пресконференции, сочат почернените близки.

Ралица Асенова дори в писмо разкри, че в момента се опитва да организира повторна аутопсия от лекари, които не са ангажирани с органите на досъдебното производство.

"За целта тялото на сина ми следва да остане в мястото, в което се намира. Към момента се опитвам да организирам провеждането на такова изследване, като тялото на сина ми ще бъде взето и преместено в съответното медицинско заведение, където ще се извърши повторната аутопсия веднага щом бъде създадена организация за това", се уточнява в писмото до прокурора.

Последно в четвъртък стана ясно от отговор на прокуратурата до Ралица Асенова, че разследващите не разполагат с никакви нови данни от последния брифинг, който дадоха в средата на февруари.

Криминалистите са изискали информация от метеоролозите за времето на Околчица за дните около 6 и 7 февруари, когато се смята, че е настъпила смъртта на тримата в кемпера. Информацията ще се анализира, за да се изготвят цялостните съдебномедицински експертизи, включващи и данните от аутопсиите.

Като почит към Ивей и Дечо майката на Ники разказа истории с тях от хижата чрез профила си в социалните мрежи.

Едната е от 2020 г., когато към мъжете в хижата се е присъединил малкият Сашко. По времето на локдауна заради Covid те са излизали за гъби в планината. Чувствали са се спокойни, щастливи и свободни.

"Ивей. Прекрасният. Добрият. Слънчевият Ивей. Сега ни убеждават, че се е "самоубил" прострелвайки се два пъти в главата с различни оръжия. Нищо, че ръцете му са ужасно наранени. Окървавени. С обгаряния. Явно е свръхчовек. И знаете ли той наистина беше свръхчовек. Но не заради това, в което се опитват да ни убедят. А защото всички, които го познаваме, знаем едно: той се е борил до край, за да защити приятелите си. Затова е толкова наранен. Обгорен. С разкъсани дрехи. Добрият, смел пазител се е хвърлил без колебание да защити Дечо и Пламен", пише Ралица.

Дечо тя описва като винаги усмихнат и работещ. Освен със счетоводната си фирма се е занимавал и с творчество и е изработвал чаши.

"Дечо е най-добрият ми учител по скромност и щедрост. Този човек никога няма нужда от нищо, а за всички нас ръси с пълни шепи. Никога няма нужда от транспорт до София, а най-често той е този, който слиза. И винаги без изключение с автобуса. И така се връща обратно тук. Няма такъв човек като него. Безкрайно го обичам", казвал Ники за него.

Ралица сътворила картина за Дечо и му я подарила, а той в замяна й дал глинена мечка с малко мече. "Това е майка мечка, която се бори и пази малкото си мече", казал ѝ Дечо. Сега този подарък ѝ дава сили да се бори, признава почернената майка.