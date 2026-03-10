Откриха мъртъв изчезналия Александър

Трагична развръзка сложи край на тридневното издирване на 26-годишния Александър Пенчев от Шумен. Тази сутрин полицията е открила безжизненото тяло на младия мъж на последния етаж на недостроена сграда в квартал "Боян Българанов".

Александър изчезна в следобедните часове на 7 март, след като излезе да разходи домашното си куче, и оттогава бе в неизвестност.

Именно домашният любимец се оказа ключовият ориентир, който насочи екипите към точния район. Кучето е било открито да се разхожда безстопанствено в квартал "Боян Българанов" от местни жители, малко след изчезването на мъжа. Животното първоначално е предадено в общинския приют "Тонка Петрова", а впоследствие роднините го разпознават и прибират в дома си. Този детайл стеснява периметъра на търсене до квартала, където в крайна сметка е локализирано и тялото.

Разследване на причините

Към момента органите на реда не съобщават за следи от престъпление.

"Към момента данни за насилствена смърт няма", съобщават официално от пресцентъра на ОДМВР - Шумен.

На мястото на инцидента се извършва щателен оглед в присъствието на съдебен лекар. Образувано е досъдебно производство, като точната причина за фаталния край ще стане ясна едва след приключване на назначената аутопсия.

Намирането на тялото в недовършен строителен обект повдига важния въпрос за достъпа до изоставените и опасни постройки в Шумен. Все още предстои да се изясни дали сградата е била обезопасена и как младият мъж е стигнал до последния етаж на конструкцията.