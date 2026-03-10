Транспортът в София няма да спира в сряда, но исканията за заплатите остават

Градският транспорт в София в сряда (11 март) няма да спира. Това заявиха за Actualno.com от Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ. Работниците и служителите от градския транспорт поканиха премиера Андрей Гюров, министъра на финансите Георги Клисурски и кмета на столицата Васил Терзиев в поделение "Трамкар", за да се запознаят с условията, при които се трудят.

Те настоява за открит разговор, обсъждане на реалните проблеми и на необходимостта от отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията.

Работниците ще очакват поканените представители на изпълнителната и местната власт в 8:30 часа в сряда. При липса на диалог и решения, те ще преминат към активни протестни и стачни действия.

Днес на протест излязоха служителите на градския транспорт в Русе. Те настояват за по-високи заплати. Шест линии на градския транспорт са с променени маршрути.

Във вторник протестираха работещите в транспорта във Варна, като исканията са същите - достойно заплащане и по-добри условия на труд.

На 9 март (понеделник) работещите в "Български пощи" спряха работа с искане за по-високи заплати. Това стана в деня, в който започна и раздаването на пенсиите.