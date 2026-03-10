Тръмп: Войната с Иран може да приключи „много скоро“ - Техеран: Ние ще решим кога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи „много скоро“, въпреки че не уточни конкретен срок, като предупреди, че конфликтът може да се засили, ако Техеран се намеси в глобалните доставки на петрол. По време на среща с републикански законодатели в голф клуба си край Маями Тръмп посочи, че Съединените щати постигат „огромен успех“ в конфликта, но подчерта, че военните операции ще продължат, докато всички цели не бъдат изпълнени.

Президентът определи интервенцията в Близкия изток като кратка мисия, целяща премахването на сериозна заплаха. Въпреки това той предупреди Иран да не се опитва да блокира петролни доставки през Ормузкия пролив, ключов маршрут за световните енергийни доставки. В съобщение, публикувано по-късно в платформата Truth Social, Тръмп предупреди, че ако Иран блокира петролния поток, САЩ ще отговорят с много по-голяма сила от използваната досега. Той добави, че Вашингтон може да удари цели, чието унищожаване ще направи изключително трудно възстановяването на иранските способности, като уточни, че се надява подобна ескалация да не се наложи.

Пазарите на петрол реагираха рязко на новините за промяната в ръководството на Иран. Цените временно се повишиха до най-високото си ниво от 2022 г., след като Техеран назначи Аятолах Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер след смъртта на баща му. Инвеститорите възприеха това като знак, че Иран възнамерява да запази твърдата си линия, докато войната, започната от САЩ и Израел, навлиза във втората си седмица. По-късно през деня цените на петрола се понижиха, а американските фондови пазари нараснаха, след спекулации, че конфликтът може да не продължи дълго.

Иранските официални лица отговориха на изявленията на Тръмп с твърдост. Али Мохамад Найни, говорител на Паравоенната революционна гвардия, заяви, че Иран сам ще реши кога войната ще приключи. Той също предупреди, че иранските сили могат да спрат износа на петрол към страните, подкрепящи САЩ и Израел, докато конфликтът продължава.

Иранският външен министър Абас Арагчи също изключи преговори с Вашингтон за момента. В интервю за американската телевизия PBS той заяви, че Иран е готов да продължи ракетните удари, колкото е необходимо, и потвърди, че дипломатически разговори със САЩ в момента не са предвидени.

Войната вече наруши световните енергийни доставки и повиши цените на горивата в САЩ. Боевете принудиха много чуждестранни граждани да напуснат ключови бизнес центрове в региона, а милиони жители търсят убежище, след като въздушни удари и ракетни атаки поразиха военни обекти, правителствени сгради, петролна и водна инфраструктура, хотели и дори училище.

Тръмп отново подчерта, че целите на САЩ във войната включват унищожаване на иранската ракетна програма, премахване на морските способности, предотвратяване на придобиването на ядрено оръжие и спиране на финансирането на регионални прокси групи. Той заяви пред журналисти, че САЩ напредват по-бързо от очакваното и са пред графика за постигане на тези цели.

Президентът защити решението за започване на кампанията, твърдейки, че без операцията, водена от САЩ, Иран е щял да е близо до придобиване на ядрено оръжие и разширяване на влиянието си в Близкия изток. Той посочи, че операция „Midnight Hammer“ значително е забавила плановете на Техеран.

Според Тръмп, американските сили вече са унищожили иранските ВВС, системи за ПВО, радарни мрежи и телекомуникационна инфраструктура, както и няколко слоя военен ръководен състав. Въпреки това той уточни, че бойните операции ще продължат, докато всички останали цели не бъдат изпълнени.

Въздушните удари в Иран продължиха в понеделник, включително един от най-интензивните бомбардировки над Техеран от началото на войната на 28 февруари. В столицата бяха чути множество експлозии, въпреки че иранските медии не съобщиха незабавно за жертви или мащаба на щетите.

Израел също обяви, че провежда вълна удари срещу ирански обекти в Исфахан, както и в Техеран и южните части на страната. Израелската армия заяви, че десетки цели са били поразени, включително обекти на Корпуса на революционната гвардия и инфраструктура, свързана с дронове.

Междувременно израелските сили продължиха ежедневните въздушни операции в Ливан, като обявиха, че атаките са насочени срещу членове на Хизбула и тяхната военна инфраструктура.

Иран продължава ответните удари. Техеран изстреля няколко вълни ракети и дронове срещу Израел и няколко държави от Залива, а подкрепяната от Иран група Хизбула изстреля ракети от Ливан към израелска територия.

Израелските власти многократно предупредиха жителите за приближаващи ракети през деня. Един човек загина в Израел в понеделник, като общият брой на жертвите там достига 11 от началото на войната.

Според последните официални данни, поне 1 230 души са загинали в Иран от началото на конфликта. В Ливан смъртните случаи достигат 397. Боевете са отнели живота и на седем американски военнослужещи.

Въпреки прогнозата на Тръмп, че конфликтът може да приключи скоро, изказванията на иранските официални лица подсказват, че войната може да продължи за известно време, като двете страни демонстрират готовност да продължат военните действия.