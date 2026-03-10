Украинските войски постигнаха значителни успехи на фронта при Олександривка в Днипропетровска област, което е резултат от месеци внимателно планиране и подготвителни операции. Пробивът следва първоначалните атаки в края на 2025 г. на фронта при Гуляйполе, насочени към отслабване на руските позиции. Според Дмитро „Перун“ Филатов, командир на 1-ви отделен щурмови полк, настъпателните действия край Олександривка и Гуляйполе са част от по-широк координиран план, съобщава Украинска правда. Филатов обясни, че полкът е провел флангови удари в района между Добропилия и Ново Запорожие, за да окаже натиск върху руските сили и да създаде благоприятни условия за евентуалното освобождение на региона. С помощта на механизирани единици украинските части са проникнали до 12 километра в руските линии, като Филатов определи напредъка като „малки успехи“, а не като пълна контраофанзива, подчертавайки, че целта е стабилизиране на тактическите позиции и реакция на руските прегрупирания преди очакваната пролетна кампания.

2-ри батальон от 95-та въздушно-десантна бригада, ръководен от Антон Дерлюк, се включи в операцията в края на януари, съсредоточавайки се върху изтласкване на руските сили от Днипропетровска област. Батальонът се придвижвал под прикритие на сняг и мъгла, неутрализирайки разузнавателни групи и оператори на дронове, за да "ослепи" противника. Дерлюк съобщи, че около 60 руски войници са били обкръжени, три пленени, а останалите сили ликвидирани. Неговата единица напреднала 10–11 километра отвъд установената линия на контакт, демонстрирайки ефективността на пехотните операции и високото ниво на подготовка на войниците. Общата площ на възстановените и прочистени територии по фронта при Олександривка според украинските командири е между 300 и 450 квадратни километра, като имената на освободените населени места не се разкриват. Информации от Украинските медии посочват първоначален напредък в южните села на Днипропетровска област като Вишневе, Егоривка и Първомайське, като последващи атаки са изтласкали руските сили от съседни населени места в Запорожка област, включително Новоегоривка, Новоиванивка и Павливка. Консолидирането на тези успехи обаче остава като голямо предизвикателство.

Генерал-майор Олександър Комаренко, началник на Главната оперативна дирекция на Генералния щаб на Украйна, потвърди, че повече от 400 квадратни километра територия са прочистени от руските сили, като само няколко населени места остават оспорвани. Той подчерта, че операцията е била стриктно координирана, включвайки въздушнодесантни части, механизирани бригади и наземни щурмови единици. Въпреки постигнатия напредък, Комаренко отбеляза, че ситуацията на фронта остава сложна, особено в направленията Покровск и Олександривск, където руските сили са съсредоточили основните си подразделения. Офанзивата обаче е облекчила натиска в съседни райони, включително Покровска и Мирноград, тъй като руските сили са пренасочили вниманието си към Олександривка.

Поглеждайки към пролетната кампания, Комаренко подчерта, че приоритетите на Украйна ще включват консолидиране на позиции в Покровск, Олександривск и Запорожие, докато руските сили продължават опитите си за контрол на територии в Луганск, Донецк и части от Днипропетровска област. През последните 24 часа украинските позиции са били обект на интензивни вражески атаки с ракети, камикадзе дронове, самолети и артилерия, докато защитниците са насочвали огъня си към ключова руска инфраструктура, включително концентрирани военни средства и контролни пунктове за дронове.