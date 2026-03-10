Великденските добавки за пенсионерите ще са два вида

Над 1,6 милиона пенсионери в България ще получат допълнителна финансова подкрепа за предстоящите празници. Министерският съвет ще разгледа в сряда предложение за отпускане на великденски надбавки, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Мярката ще обхване широк кръг от възрастните хора, като размерът на помощта ще бъде разделен в две категории спрямо техните доходи.

Размери на финансовата помощ

Пенсионерите с най-ниски доходи ще получат по 50 евро допълнително към пенсиите си. Това условие важи за хората, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките не надвишава 390,63 евро включително. Тази сума отговаря точно на приетата линия на бедност за 2026 година.

Вторият вид надбавка е в размер на 20 евро. Тя ще бъде изплатена на пенсионерите с доходи от 390,64 евро до 620,20 евро включително, което е равно на размера на минималната работна заплата за страната през настоящата година.

Осигуряване на средствата

За реализирането на мярката са необходими общо 57 800 000 евро. Средствата ще бъдат осигурени чрез трансфер от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. Разчетите за изплащането са подготвени от Националния осигурителен институт (НОИ).

Координация между институциите

Предложението за финансовата подкрепа е внесено официално от служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Мярката е съгласувана с Министерството на финансите, след като са били обсъдени различни варианти за подпомагане на уязвимите групи в условията на настоящата финансова рамка.