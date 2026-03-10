  • Instagram
Профилът на Ралица Асенова изчезна от facebook часове след публикация за загиналите край Петрохан

Профилът във Facebook на Ралица Асенова , майката на Николай Златков, намерен мъртъв под връх Околчица, внезапно стана недостъпен тази сутрин, часове след емоционална публикация, свързана с един от загиналите в същия случай.

Постът на Асенова, разказващ за Ивайло Иванов - Ивей, един от шестимата, открити мъртви край Петрохан и Околчица, беше широко споделен и предизвика силни реакции в социалната мрежа. Малко след това обаче профилът ѝ се оказа недостъпен за потребителите.

Според съобщение, получено от Асенова, достъпът до профила ѝ бил ограничен с мотива "нарушаване на стандарти за рекламиране“, а в уведомлението се посочвало, че при нови нарушения профилът може да бъде деактивиран.

През последната седмица майката на Николай активно говориза трудностите, които среща с разследването и институциите във връзка със смъртта на сина си.

Тя каза пред NOVA, че прокуратурата я е възпрепятствала да види тялото на сина си и ѝ се е наложило да пътува многократно до Враца, за да търси съдебния лекар и наблюдаващия прокурор. Според нея роднините са възпрепятствани да получат информация за разследването и да си вземат телата навреме.

#"Петрохан"

