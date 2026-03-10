Румен Радев: Не съм се крил. Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана

„Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с еврото. Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България след ударите срещу Иран“.

Това каза Румен Радев, лидер на формацията „Прогресивна България“.

„Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания. Домакинствата вече изнемогват след сметките от първите два месеца. Малкият бизнес изнемогва. Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ“, добави той.

Според него кабинетът трябва да проследи всички количества и ценообразуването на електроенергията от производителя до крайния потребител.

„Надявам се Г-7 да освободят резерви, за да минимизира кризата с цените на петрола. Прерогатив на Илияна Йотова е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Преди това изпълнителната власт трябва да направи анализ“.

„Тази едностранна интервенция без мандат на ООН, опитът показва, води до ескалация и до дълготрайна нестабилност. Ние вече сме жертва. Европа е най-голямата жертва. Инфлацията тръгна нагоре, има риск от тероризъм“, коментира още Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България“ обясни, че военната ни модернизация се е забавила, а сега разчитаме на съседните държави.

Участитето в изборите

„Най-шумните в искането да представя листите, ами къде са техните листи? Вече заявих, че ние ще спазим законовия срок, в който ще представим и листите, и програмата“, коментира Радев относно предстоящата предизборна кампания.

„Не съм се крил. Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана“, каза още той.