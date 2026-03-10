  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +7
Сандански: +7 / +8
Русе: +6 / +8
Добрич: +3 / +4
Видин: +7 / +9
Плевен: +9 / +10
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

Безплатни нефрологични прегледи в София

  • Сподели в:
  • Viber
Безплатни нефрологични прегледи в София
A A+ A++ A

Клиниката по нефрология към УМБАЛ "Св. Анна" в столицата органзира безплатни прегледи. Поводът е Световният ден за бъбречно здраве, който се отбелязва на 12 март.

Мотото на кампаниите тази година е „Бъбречно здраве за всички: Грижа за хората и защита на планетата“.

Прегледите ще се проведат на 12 март, в кабинет 25 (първи етаж) от 9 до 16 часа. Необходимо е предварително записване на тел. 02 9759319.

От болницата уточняват, че времето за преглед е около 30 минути, което ограничава броя на записванията.

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?