Безплатни нефрологични прегледи в София
Клиниката по нефрология към УМБАЛ "Св. Анна" в столицата органзира безплатни прегледи. Поводът е Световният ден за бъбречно здраве, който се отбелязва на 12 март.
Мотото на кампаниите тази година е „Бъбречно здраве за всички: Грижа за хората и защита на планетата“.
Прегледите ще се проведат на 12 март, в кабинет 25 (първи етаж) от 9 до 16 часа. Необходимо е предварително записване на тел. 02 9759319.
От болницата уточняват, че времето за преглед е около 30 минути, което ограничава броя на записванията.
