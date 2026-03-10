Самолетните билети поскъпват

Австралийската компания Qantas Airways и Air New Zealand съобщиха официално, че повишават цените на билетите заради ескалацията на конфликта в Близкия изток. Решението е ясен знак за сериозните трудности, които глобалните авиокомпании изпитват при справянето с внезапното и драстично поскъпване на горивата, съобщават от агенция Ройтерс.

Цените на авиационното гориво, които преди конфликта се движеха около 85–90 долара за барел, през последните дни скочиха рязко до 150–200 долара за барел. Националният превозвач на Нова Зеландия дори спря временно финансовата си прогноза за 2026 година заради огромната несигурност на пазара.

Войната между Съединените щати и Израел срещу Иран доведе до шоков скок на цените на петрола. Това разтърси из основи глобалните пътувания – по някои ключови маршрути самолетните билети поскъпнаха значително, а в сектора се появиха реални опасения за силен спад в търсенето и дори за масово приземяване на самолети.

Показателен за високото напрежение във въздушното пространство на Близкия изток е инцидентът от днес сутринта. Самолети, пристигащи в Дубай, бяха временно задържани в кръг за изчакване заради потенциална ракетна атака, отчита услугата за проследяване на полети Flightradar24. Малко по-късно машините са кацнали успешно.

Пренасочване на полети и нови такси

От ръководството на Qantas обявиха, че освен увеличаването на цените на международните билети, компанията обмисля да пренасочи по-голям капацитет към Европа. Авиокомпаниите и пътниците масово се опитват да избегнат нарушенията във въздушния трафик над Близкия изток, където ракетните атаки и нападенията с дронове силно ограничават полетите. Австралийският превозвач допълни, че полетите му до Европа през март са запълнени над 90 процента, при обичайни около 75 процента за този период на годината.

Цените по маршрутите между Азия и Европа също скочиха рязко заради затварянето на въздушни пространства и ограничения капацитет. Cathay Pacific Airways съобщи, че през този месец добавя извънредни полети до Лондон и Цюрих.

Air New Zealand вече увеличи еднопосочните икономични тарифи с 10 новозеландски долара по вътрешните маршрути, с 20 долара по кратките международни линии и с 90 долара за дългите полети. Оттам предупредиха, че са възможни и нови корекции.

Hong Kong Airlines ще увеличи горивните си такси с над 35 процента от този четвъртък, като най-сериозен ще бъде ударът за пътуващите между Хонконг и Малдивите, Бангладеш и Непал. Vietnam Airlines дори поиска от местните власти да премахнат екологичния данък върху авиационното гориво, след като оперативните разходи на виетнамските авиокомпании скочиха с близо 70 процента.

Малко облекчение за пазарите донесе изявлението на американския президент от вчера:

Доналд Тръмп: "Войната може скоро да приключи."

Това доведе до лек спад на цените на петрола до около 90 долара за барел днес, след като през изминалото денонощие суровината достигна пик от 119 долара. Горивото е вторият по големина разход за авиокомпаниите след заплатите на служителите, като обикновено формира между една пета и една четвърт от оперативните разходи.

Кризата нанася сериозен удар и върху глобалната туристическа индустрия. Южнокорейската туристическа компания HanaTour Service вече отменя групови пътувания, включващи полети до Близкия изток. В Тайланд ресорното министерство предупреди, че ако конфликтът продължи повече от два месеца, страната може да загуби близо 600 000 туристи и над 1 милиард долара приходи.