Теодор Цветков стана първият българин, преплувал ледена миля в Антарктида

Известният ултраплувец от Русе Теодор Цветков преплува своята шеста поредна ледена миля в суровите условия на Антарктида. Постижението е част от екстремното световно предизвикателство "Ice Sevens", а температурата на водата по време на историческото изпитание е била едва 0.9 градуса по Целзий.



Експедицията до Ледения континент изправи русенския състезател пред едни от най-тежките условия на планетата. По време на плуването той е трябвало да преодолява плаващи ледени късове и малки айсберги, които са нанесли поражения по тялото му.

"Плувах сред ледени късове и малки айсберги. Ледът се удряше в тялото ми и оставяше драскотини по кожата. Когато тялото е премръзнало, всяко загребване става по-трудно, а всеки удар в леда се усеща болезнено", сподели Теодор Цветков в публикация в социалните мрежи.

Исторически момент за България

С успешното завършване на дистанцията, ултраплувецът записа името си в историята като първият българин, преплувал пълна ледена миля на Антарктида.

"За мен беше огромна чест да защитя българския флаг в едни от най-суровите и диви води на планетата. Антарктида е сурова, непредсказуема и безкомпромисна. Но именно там разбираш колко силен може да бъде човешкият дух", написа още състезателят в своя личен профил.

Подкрепа от шампиони и институции

В емоционалното си обръщение след излизането от водата Цветков изказа благодарност към всички, които го подкрепят по пътя към изпълнението на мисията "Ice Sevens". Сред изброените имена се открояват легендата в плувните маратони Петър Стойчев, както и настоящият кмет на община Русе Пенчо Милков. Специални благодарности бяха отправени и към редица лекари, сред които д-р Христо Метев и д-р Силвия Паскалева, както и към екипа на Превантивно-информационния център в Русе.