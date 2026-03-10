Съвети за домакините: Как да се грижим правилно за прелнята и сушилнята

Пералнята и сушилнята са сред най-използваните домашни уреди в дома. Те работят почти всеки ден и поради това натрупват замърсявания, варовик, остатъци от перилен препарат и влакна от дрехите. Правилната грижа за тези уреди не само удължава техния живот, но и подобрява ефективността на прането, намалява разхода на електроенергия и предотвратява неприятните миризми.

В следващите редове ще разгледаме кога и как се почистват пералнята и сушилнята, както и няколко практични съвета, които всяко домакинство може лесно да приложи.

Как правилно да се грижим за пералнята



Почистване на гуменото уплътнение (маншона)

Маншонът около вратата на прелнята е мястото, където най-често се събират влага, косми и остатъци от прах за пране. Това може да доведе до появата на мухъл и неприятен миризъм.

Как да го почистите:

избършете с влажна кърпа след всяко пране

веднъж седмично използвайте разтвор от вода и оцет или лек почистващ препарат

проверявайте за заседнали предмети (монети, копчета, косми)

2. Почистване на чекмеджето за препарати

С времето в чекмеджето се натрупват остатъци от прах и омекотител.

Препоръчително:

изваждайте го и го мийте под топла вода поне веднъж месечно

използвайте стара четка за зъби за труднодостъпните места

3. Почистване на филтъра

Филтърът задържа косми, нишки и малки предмети.

Колко често:

на 2–3 месеца , а при често пране – веднъж месечно.

Практически съвет:

поставете кърпа или съд под филтъра, защото при отваряне може да изтече вода.

4. Почистване на барабана и премахване на варовик

Дори когато прелнята изглежда чиста, в нея се натрупват бактерии и варовик.

Как да го направя:

пуснете празна програма на 90°C

добавете 1 чаша оцет или специален препарат против варовик

правете това веднъж месечно

Как да се грижим за сушилнята

Сушилнята събира огромно количество влакна от дрехите. Ако не се почиства редовно, ефективността ì намалява и може да се увеличи разходът на тока.

1. Почистване на филтъра за влакна

Това е най-важната поддръжка.

След всяко сушене:

извадете филтъра

завършите събраните влакна

при нужда го измий с вода

Ако филтърът е запушен, въздухът не циркулира правилно и сушенето става по-добре.

2. Почистване на кондензатора

При кондензаторните сушилни той събира прах и влакна.

Колко често:

на 1–2 месеца

Как:

извадете кондензатора

изплакнете с хладка вода

оставете го да изсъхне напълно преди да го върнете

3. Изпразване на контейнера за вода

Ако сушилнята има резервоар за вода, той трябва да се изпразва след всяко сушене , за да се предотврати натрупването на бактерии и миризми.

Практически съвети за по-дълъг живот на уредите

1. Не претоварвайте пералнята

Прекалено пълният барабан натоварва двигателя и лагерите.

2. Използвайте правилното количество препарат

Прекомерното количество прах води до натрупване и запушване.

3. Оставете вратата отворена след пране

Така влагата се изпарява и не се образува мухъл.

4. Проверявайте джобовете на дрехите

Монети, фиби и малки предмети могат да повредят помпата.

5. Почиствайте редовните

Малката профилактика извършва скъпи ремонти.

✅ Редовната поддръжка на прелнята и сушилнята е лесна, но често се пренебрегва. Само няколко минути грижа месечно може значително да удължат живота на уредите, да подобрят ефективността им и да предотвратят неприятни миризми. Ако почистването се превключи в навик, домашните уреди ще работят надеждно години наред.