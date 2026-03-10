  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +11
Пловдив: +4 / +12
Варна: +6 / +14
Сандански: +7 / +15
Русе: +6 / +14
Добрич: +3 / +13
Видин: +7 / +14
Плевен: +9 / +15
Велико Търново: +4 / +16
Смолян: -2 / +7
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +4 / +11

Гърция дава помощи заради високите цени на горивата и храните

  • Сподели в:
  • Viber
Гърция дава помощи заради високите цени на горивата и храните
A A+ A++ A

Правителството в Гърция ще осигури помощи срещу високите цени на горивата и хранителните продукти.

Управляващите подготвят пускането на ваучери за компенсация на високите цени на горивата, съобщават депутати от управляващата партия на консерваторите.

Вероятно стойността ще е между 50 и 100 евро на човек, според медиите, предаде БНР.

Ваучери ще получат хората с ниски доходи, а производствените компании ще бъдат компенсирани с намаление на данъците.

Опозицията настоява за временно премахване на акциза върху горивата или поставяне таван на цените.

От финансовото министерство съобщават също за програма от 400 милиона евро в помощ срещу високите цени на хранителните продукти.

Отново системата за помощ е за хората с ниски доходи, които ще получат ваучери за храна. Те ще могат да се използват в хранителните магазини, включени в този план.

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?