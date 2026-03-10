  • Instagram
Изтребители F-16 прелетяха над София (ВИДЕО)

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес.

Целта на полетите беше подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата.

Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия изток.

