Бездомните в София са по-малко от други европейски градове

В края на октомври 2025 година Столичната община проведе преброяване на бездомните хора в София. Според заместник-кмета по социални дейности Надежда Бачева, броят на хората без дом в столицата е значително по-нисък в сравнение с европейски градове.

"В Лион бездомните са 12 пъти повече, в Брюксел – 11 пъти, в Будапеща – 5 пъти, а в Букурещ – 3 пъти повече, отколкото в София. Това не омаловажава проблема, но показва, че ситуацията при нас е по-различна", каза Бачева пред БНР.

Социална политика и подслон

Столичната община разполага с три действащи центъра за бездомни с общ капацитет над 500 места. В студените зимни месеци се провеждат ежедневни обходи, за да се предлага подслон на нуждаещите се.

"Амбицията ни е да започнем строителство на социални жилища, не само за хора, останали без дом, но и за младите специалисти, които изпитват затруднения при намиране на жилище", добави Бачева.

Преброяване с помощта на доброволци

Доцент Стоянка Черкезова от Българската академия на науките помогна при преброяването, което протече сравнително гладко в продължение на три дни. Доброволци обиколиха услугите и улиците, срещайки се с хора, спящи на открито.

"Благодарни сме на доброволците, които изминаха десетки километри и се сблъскаха с тежки истории. Това показа и колко е важна обществената осведоменост за живота на бездомните", каза Бачева.

Истории и причини за бездомност

Сред най-честите причини хората да останат без дом са измами с имоти, финансови затруднения или психични заболявания. Има и хора, които по личен избор живеят на улицата, въпреки че притежават собственост.

"Трябва да възстановим емпатията в обществото и да не подминаваме хората в беда, независимо дали са бездомни или страдащи. Дори животно не бива да оставяме на улицата", допълни заместник-кметът.

Как гражданите могат да помогнат

Всеки, който забележи човек в беда, може да подаде сигнал чрез контактния център на Столична община или на спешния телефон 112. Специалният вътрешен спешен телефон на дирекция "Социални дейности" е: 0889 301 054.

"На всички, които желаят помощ, съдействаме – от издаване на лични документи до предоставяне на храна и топъл чай. Екипите ни са активни 24 часа на терен, реагирайки на всеки сигнал своевременно", заяви Бачева.