Експерт: България няма антидрон системи на летищата, това може да доведе до катастрофи

Инцидентите с дронове около летищата най-вероятно са провокация, а не случайност, обяви по bTV инженер Стойко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете.

Коментарът му е във връзка със сигналите за безпилотни апарати, заради които за два дни въздушното пространство на летище „Васил Левски“ в София беше временно затваряно, а полети бяха пренасочвани.

По думите му вероятността подобни случаи да са резултат от небрежност е малка.

„Според мен това, което се случва към този момент, е абсолютна провокация. Ако говорим за небрежност – няма по тъмните часове на деня да се вдигне дрон, който просто да заснеме кацането или излитането на конкретен самолет“, заяви Топалов.

Според експерта има няколко възможни обяснения за подобни действия: „Единият сценарий е да се тества реакцията. Вторият сценарий е да се покаже, че има необходимост от закупуване на антидрон системи.“

Той посочи, че по негова информация в България няма внедрени антидрон системи на летищата.

„Няма официална информация за закупуване на антидрон системи в последната една година. Дори след инцидента на летището“, допълни експертът.

Топалов подчерта, че дори малък дрон може да представлява сериозна опасност за самолетите: „Един малък или голям дрон може да нанесе такива щети по самолета, че буквално да се стигне до катастрофа. Огромни са рисковете.“

Летищата по света са зони, в които полетите с дронове са забранени, а много от устройствата имат вградени ограничения. Те обаче могат да бъдат заобиколени.

„Производителят е сложил тези зони в дрона, но ако се хакне, може да лети и в тези зони“, обясни Топалов.

По думите му в редица държави има специализирани структури, които следят за подобни нарушения.

„В развитите държави има специална полиция, която се грижи за безопасността от дронове. Те имат технически средства, с които наблюдават постоянно въздушното небе – видеонаблюдение, радиочестотни сензори и други“, допълни експертът.

Той допълни, че системите могат да открият както дронове, които излъчват сигнал, така и модифицирани апарати.

Според експерта най-доброто решение е изграждането на интегрирана система за защита: „Според мен трябва да се изгради национална система, която да бъде съвместима и за военни, и за цивилни – за дронове и антидрон системи, съвместима с НАТО.“

Той подчерта, че подобна система трябва постоянно да се обновява, за да бъде максимално ефективна.