Актьорът Иван Ласкин щеше да навърши 56 години днес

Актьорът Иван Ласкин щеше да навърши 56 години на днешния 10 март. Той почина на 6 януари 2019, на 48-годишна възраст. На 28 декември 2018 г. беше приет във ВМА с остра чернодробна недостатъчност и няколко дни се бореше за живота си, пише plovdivnow.bg.

Роден е на 10 март 1970 г. в София. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ през 1994 г. в класа на професор Здравко Митков. Дебютира в ролята на Джими Портър в „Обърни се с гняв назад“ от Джордж Озбърн в Малък градски театър.

Започва професионалната си театрална изява на сцената на Театър „Сълза и смях“ през 1991 г. Играл е на сцените на почти всички софийски театри, още като студент се помнят ролите му в Народния театър, МГТ „Зад канала“ и Театър „Българска армия“. От 1997 г. е актьор в Театър „Българска армия“. На сцената на ТБА е известен с ролите си в постановки на Красимир Спасов, Крикор Азарян, Николай Ламбрев, Стефан Москов, Бина Харалампиева, Андрей Аврамов, Борис Панкин. През 2009 г. участва в пиесата на Захари Карабашлиев – „Неделя вечер“, реж. Здравко Митков. Играе на сцената на театър „Антон Страшимиров“ Стара Загора ролята на Иванов от пиесата на А.П. Чехов „Иванов“.

Играл е в десетки български игрални филми, сред които „Васко да Гама от село Рупча“, „Честна мускетарска“, „Вагнер“, „Хайка за вълци“, „Дунав мост“ и „Магьосници“, „Колобър“, „Приятелите ме наричат Чичо“, „Рут“, „Църква за вълци“, „Най-важните неща“, „Грях“, „Стъклената река“ и в над двадесет европейски и американски продукции от периода 1989 – 2007.

Има една дъщеря, Люба, от актрисата Мирослава Гоговска, с която са женени, но по-късно се развеждат.

От 2006 г. до смъртта си Ласкин е обвързан с актрисата Александра Сърчаджиева, с която има дъщеря – София.