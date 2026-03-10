Скъпият петрол удря бизнеса с евтини китайски дрехи

Китайските производители на облекло предупреждават за неизбежно поскъпване на крайните продукти, след като избухналата война с Иран предизвика драстичен скок в цените на петрола и увеличи разходите за суровини по цялата верига на доставки.

Цените на химическите влакна като полиестер и акрил, които са директни нефтопродукти и основни материали за модната индустрия, са нараснали с над 10 процента. Тенденцията започна, след като Съединените щати и Израел стартираха военни удари срещу Иран в края на февруари, показват данни на "Bloomberg", базирани на интервюта с производители в южен и източен Китай.

Доставчиците на тъкани вече коригират офертите си по няколко пъти на ден, за да компенсират огромната волатилност на глобалните енергийни пазари.



Натиск върху веригата за доставки

У Ин, която е собственик на две фабрики за дамско облекло в Гуанджоу, разказва, че е залята от съобщения в комуникационната мрежа "WeChat". Нейните доставчици на платове категорично отказват да гарантират цени до момента на реално плащане на поръчката.

За да оцелее в условията на растящи разходи, У Ин е започнала тежки преговори със своите клиенти – предимно малки и средни търговци в провинция Гуандун и продавачи в платформата "Tmall". Целта е финансовата тежест да бъде споделена.

"Надявам се поне да поемат половината от увеличението на разходите", споделя У Ин, визирайки доставчиците си. "Сумата, която сега трябва да отделяме за материали, е плашеща, предвид колко непредсказуеми са рисковете от войната."

Военен конфликт и пазарна паника

Суровият петрол отчете исторически скок в понеделник, записвайки най-голямото дневно движение от април 2020 година насам. Паниката на пазарите се засили, след като редица производители от Персийския залив ограничиха добива, а Иран посочи Моджтаба Хаменей – сина на убития аятолах Али Хаменей – за нов върховен лидер на страната.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп омаловажи рязкото поскъпване на черното злато, наричайки го "малка цена, която трябва да се плати". Към момента нито една от страните в конфликта, който навлиза в своята втора седмица, не показва признаци за деескалация.

По данни на организацията "Textile Exchange", полиестерът съставлява 59 процента от световното производство на влакна през 2024 година, докато памукът заема едва 19 на сто от пазара.



За големите износители, които реализират продукцията си през платформи за електронна търговия с бърз оборот като "Shein" и "Amazon", по-високите разходи ще стигнат до крайните потребители изключително бързо. Спецификата на техния бизнес предполага малки партиди, което означава, че корекциите в етикетите могат да станат факт в рамките на броени дни.

Хуан Лун, който е мениджър продажби в компания за спортно облекло от Гуанджоу, посочва, че екипът му следи цените ежедневно, за да прецени точния момент, в който тежестта ще бъде прехвърлена към американските клиенти.

Ситуацията е още по-критична за фабриките, които работят с гиганти като "Walmart". Лили Лу, управител на експортна фабрика в провинция Джъдзян, признава, че бизнесът ѝ е на ръба на рентабилността.

"Последните събития оказват значително влияние върху нас", категорична е Лили Лу. "Слабите маржове на поръчките просто не са достатъчни, за да покрият увеличението на цените на платовете."