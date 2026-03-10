Георги Рачев: Идва време на облеклото тип „зелка“

Астрономическата пролет настъпва на 20 март точно в 16:46 часа, а температурите през следващите дни ще се повишат значително. Въпреки рязкото затопляне в равнините, условията за зимни спортове във високите части на планините остават отлични. Това стана ясно от думите на климатолога професор Георги Рачев.

Специалистът обърна внимание на големите температурни амплитуди през деня, които изискват съобразяване с избора на дрехи.

"Време си е за щъркелите. Сутрин е хладно. Времето е хубаво. На обед е топло. Идва време на облеклото тип „зелка“. Сутрин слагаш листенцата, а после започваш да ги махаш", обясни Георги Рачев, цитиран от bTV.

Прогноза по региони

Според климатолога вятърът постепенно утихва, а дните до края на работната седмица носят съществено затопляне. В четвъртък термометрите ще достигнат 19 градуса, като в петък топлата вълна ще обхване почти цяла Европа. Изключение прави Черноморието, където ще се задържи по-хладно.

В столицата не се очакват валежи, макар около 17 и 18 март да предстои лека промяна във времето. Сутрешните температури в София ще варират между 1 и 3 градуса, а следобедните ще достигат около 12 градуса. В Пловдив се очакват мъгли, но живакът ще отчита до 15 градуса.

Любителите на зимните спортове могат да бъдат спокойни, тъй като снежната покривка над определена надморска височина се запазва непокътната.

"Абсолютно до края на март ще има прекрасни условия за ски, нищо че е до 5-6 градуса следобед", категоричен е климатологът, като уточни, че в курортен комплекс "Пампорово" и пистите над 1500 метра снегът няма да се стопи.