Нов протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

Гражданската инициатива Правосъдие за всеки организира протест с искане за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Протестът ще се състои на 10 март от 18:30 ч. пред Съдебната палата. Организаторите посочват, че демонстрацията се организира съвместно с младежите от Сдружение РЕД и Студенти против мафията.

„Събираме се отново пред Съдебната палата, за да приканим Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор“, заявяват от инициативата.

Според организаторите протестът е и в подкрепа на усилията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов, чието предложение за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор ще бъде обсъдено от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.

От инициативата се обръщат и към членовете на колегията, като посочват, че след като Висш съдебен съвет е отказал да разгледа по същество въпроса за избор на легитимен изпълняващ длъжността главен прокурор и го е изпратил по компетентност към тях, именно те имат възможност да „възстановят законността“.

Организаторите отправят призив и към магистратите, като заявяват, че когато органът, призван да следи за спазването на закона, отказва да го прави, мълчанието не е неутрално. Те подчертават, че са готови да подкрепят магистратите, които се противопоставят на т.нар. „модел на Осемте джуджета“.

От Правосъдие за всеки канят гражданите, които вярват, че законът трябва да важи за всички, да се присъединят към протеста с посланието „СарафOFF, уволнен си!“ и с призив моделът „Осемте джуджета“ да бъде демонтиран.