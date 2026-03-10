Свикват спешно парламента заради кризата с горивата

Извънредно заседание на Народното събрание ще събере депутатите, за да обсъдят повишението на цените на горивата и готовността на държавата да овладее ситуацията. Поводът за спешната среща е фактическата блокада на Ормузкия проток, която застрашава глобалните доставки на петрол и втечнен газ.

Изслушване на ключови фигури

По време на заседанието народните представители ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски и особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов. Очаква се в залата да присъстват и други водещи експерти, свързани с енергийния сектор у нас. Искането за извънредното свикване на парламента бе внесено в петък от парламентарната група на "ДПС - Ново начало".

Заплаха за доставките

В мотивите си вносителите настояват правителството да представи ясен план и информация за готовността на страната да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията. Депутатите търсят отговори и за мерките, които кабинетът предвижда за справяне с ценовия шок, предизвикан от ескалацията на напрежението в Близкия изток.

Глобалният контекст

Блокадата на Ормузкия проток е критична точка за световната икономика. През този стратегически морски маршрут логистично се транспортират около 20% от световните доставки на суров нефт и нефтопродукти, както и близо 20% от втечнения природен газ. Спирането на корабоплаването в района вече доведе до бързо покачване на борсовите цени на енергийните ресурси, като пазарните тенденции остават трудни за прогнозиране.