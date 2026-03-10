България отбелязва 83 години от спасяването на евреите

България отбелязва 83 години от спасяването на българските евреи от нацистките лагери на смъртта по време на Втората световна война. С поднасяне на венци и цветя в столицата ще бъде почетена и паметта на над 11 000 жертви на Холокоста от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот, съобщиха от Организацията на евреите в България "Шалом".

Държавният глава на церемонията

Президентът Илияна Йотова ще участва във възпоменателната церемония пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до катедралата "Света София". Веднага след това държавният глава ще отдаде почит пред Паметника на спасението в градината "Свети Климент Охридски", където ще произнесе официално слово, информират от прессекретариата на институцията.

Историческата роля на България

Днес страната ни отбелязва Деня на спасяването на българските евреи и на жертвите от Холокоста. Почитането на датата започва официално през 2003 година и е свързано с осуетяването на депортацията на първите групи български евреи през пролетта на 1943 година.

На 17 март същата година подпредседателят на 25-ото Народно събрание Димитър Пешев внася остро изложение до тогавашния министър-председател, подкрепено от 43-ма народни представители. Благодарение на тези парламентарни действия, както и на категоричната обществена съпротива, водена от пловдивския митрополит Кирил и софийския екзарх Стефан, близо 50 000 български граждани от еврейски произход са спасени от сигурна гибел в концлагерите.