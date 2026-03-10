  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +11
Пловдив: +4 / +12
Варна: +6 / +14
Сандански: +7 / +15
Русе: +6 / +14
Добрич: +3 / +13
Видин: +7 / +14
Плевен: +9 / +15
Велико Търново: +4 / +16
Смолян: -2 / +7
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +4 / +11

Времето във вторник: Температурите стигат до 17 градуса в страната

  • Сподели в:
  • Viber
Времето във вторник: Температурите стигат до 17 градуса в страната
A A+ A++ A

Във вторник (10 март) над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в западните райони с разкъсана висока облачност. В часовете преди обяд на места в поречията, низините и по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла, която в отделни райони ще се задържи по-дълго. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен.

Максимални температури – между 12° и 17°, по Черноморието – 8°-10°. В София - около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

#слънца

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?