Църквата почита паметта на Света Галина

На 10 март Българската православна църква отбелязва деня на света мъченица Галина и свети мъченик Кодрат. Тя е една от многото ранни християни, които загиват заради своята непоколебима вяра по време на масовите гонения в древен Коринт.

Жертва на императорския гняв

Историческите сведения показват, че света Галина е била вярна последователка на свети мъченик Кодрат. Двамата стават мишена на жестоките преследвания срещу християните, разпоредени от римския император Деций Траян в пределите на днешна Гърция през трети век. Местният областен управител е прилагал безкомпромисна жестокост към всеки, отказал да се отрече от Христовото учение.

Значение на името

Името Галина има богата етимология и предизвиква интерес сред езиковедите. В българската традиция то категорично се свързва със славянския глагол "галя" и се превежда като "обичана", "милвана" или "галена". В същото време съществува и друга утвърдена историческа теза, според която името носи древногръцки корени и произлиза от думата за тишина, мир и душевно спокойствие.

Кой черпи за празника

Денят е повод за радост в хиляди български семейства. Имен ден празнуват всички, които носят имената Галина, Галин, Гала, Галя, Галка, Галуна и техните производни.

Традицията повелява на този ден да се запали свещ за здраве и благоденствие на имениците.

