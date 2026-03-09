Зеленски потвърди: Украйна споделя опит срещу иранските дронове с 11 държави

Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е получила 11 заявки от различни държави за съдействие при справянето с ударни дронове от типа Шахед, подчертавайки нарастващата роля на Киев като експерт в областта на противодроновата отбрана. Заявките идват от страни, граничещи с Иран, няколко европейски държави, както и от Съединените щати. Според Зеленски, исканията се фокусират върху споделяне на украинския опит за защита на цивилното население, предоставяне на прехващачи, електронни системи за война и обучение на персонал за ефективна работа с тези технологии.

Зеленски подчерта, че Украйна е готова да отговори на страните, които подкрепят суверенитета ѝ и защитата на гражданите ѝ. Някои от заявките вече са изпълнени с конкретни действия и помощ. Въпреки това, Киев ще приоритизира помощи, които не компрометират собствените му отбранителни способности, докато страната продължава да се изправя срещу пълномащабната инвазия на Русия.

По време на заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана, украинските служители обсъдиха и потенциалните последствия при ескалация на конфликта, включващ Иран. Зеленски подчерта дългогодишната позиция на Украйна, че партньорите трябва да засилят съвместните отбранителни способности, включително системи за противодронова и противоракетна защита, както и насочване към производствените мощности на враждебни режими. Той отбеляза, че иранският и руският режим са тясно свързани и продължават да излизат доказателства за използване на руски компоненти в дроновете Шахед, използвани срещу съседите на Иран.

В рамките на тези усилия Украйна вече е изпратила дронове прехващачи и екип от специалисти по БЛА, за да подпомогне защитата на американски военни бази в Йордания. Зеленски заяви, че САЩ са поискали тази подкрепа на 5 март, а на следващия ден украинският екип е бил изпратен. Разгръщането подчертава опита на Украйна в противодействието на дронове, проектирани в Иран, които Русия широко използва срещу украинската инфраструктура от 2022 г. насам. Инициативата също така предоставя възможност на Киев да използва експертизата си в региона, като същевременно запазва собствените си отбранителни приоритети.

Зеленски обясни, че помощта на Украйна за партньорите в Близкия изток може да бъде координирана с дипломатически усилия, включително опити за постигане на временно прекратяване на огъня с Русия. Киев е готов да разменя дронове прехващачи за системи, по-подходящи за противодействие на руски балистични ракети, и се надява, че някои страни с тесни връзки с Москва могат да съдействат за диалог.

Последната ескалация в Близкия изток започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел проведоха удари срещу иранската военна инфраструктура и лидерство. Русия осъди атаките като „непровокиран акт на агресия“, въпреки собствената си продължаваща война в Украйна. Съобщения сочат, че Москва може да е споделила разузнавателна информация с Техеран за американски военни позиции в региона, вероятно като отмъщение за подкрепата на САЩ към Украйна. Зеленски и украинските служители продължават да следят тези развития внимателно, балансирайки регионалната помощ с националните отбранителни нужди.

Опитът на Украйна с дроновете Шахед, съчетан с напредналите технологии за прехващане и експертиза в електронната война, я позиционира като ключов партньор за страните, изправени пред заплахи от ирански дронови системи. Зеленски заключи, че Киев остава готов да предоставя подкрепа, като внимателно управлява последствията за продължаващата война срещу Русия.