Внасят предложение за великденски добавки на пенсионерите

Парламентарната група на ДПС - Ново начало внесе предложение за изплащане на великденски надбавки за всички пенсионери в страната. Инициативата предвижда възрастните хора под прага на бедността да получат по 55 евро, а останалите – по 15 евро. Това съобщи заместник-председателят на формацията Йордан Цонев.

Финансова рамка на предложението

Според разчетите на вносителите, мярката ще обхване над 2 милиона души. Точно 856 хиляди пенсионери с най-ниски доходи ще получат по-голямата сума, докато за останалите над 1,2 милиона възрастни хора е предвидена добавка от 15 евро. За реализирането на тази социална стъпка ще са необходими 65,3 милиона евро, които трябва да бъдат осигурени от държавния бюджет чрез трансфер към осигурителната система.

Законодателни промени

Текстовете вече са депозирани в деловодството на Народното събрание като промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Очаква се депутатите да разгледат предложението този четвъртък, когато ще се обсъжда удължителният закон за националния бюджет. От партията декларираха предварително, че ще подкрепят финансовата рамка в пленарната зала, за да гарантират изплащането на средствата.

Политически мотиви

Представителите на формацията аргументират искането си с нуждата от подкрепа за най-уязвимите групи преди празниците. "Това предложение е продължение на социалната ни политика", заяви Йордан Цонев, цитиран от БГНЕС. Той припомни, че и през миналата година възрастните хора са получили допълнителни средства по тяхна инициатива.