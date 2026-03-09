Швеция се подготвя за най-лошото: Гражданите са призовани да очакват криза и да държат пари в брой!

Швеция засилва подготовката си за потенциални кризи или конфликти чрез изграждане на резерви от основни стоки, включително гориво, храна и генератори. Правителството е отпуснало 1,4 милиарда крони на общините за укрепване на гражданската защита и местната устойчивост, обяви министърът на гражданската защита Карл-Оскар Бьолин в понеделник.

Около една трета от средствата ще бъдат използвани за закупуване на оборудване като генератори, още една трета за изграждане на местни запаси от ежедневни стоки, а останалата част ще бъде инвестирана в инфраструктура, осигуряваща безопасни места за срещи на местните ръководители в стратегически значими райони. Инициативата е част от по-широки усилия за гарантиране на способността на Швеция да реагира ефективно при извънредни ситуации, като отражение на нарастващите притеснения за сигурността в региона след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. и продължаващия конфликт в Близкия изток.

Това усилие надгражда по-ранни мерки, предприети от шведското правителство. През 2024 г. на всички домакинства бе изпратена брошура с указания колко питейна вода да се съхранява и как да се получават новини при прекъсване на електрозахранването. Бьолин подчерта, че правителството трябва да изпълни задълженията си за подготовка за кризи, като едновременно информира гражданите как да намалят своята уязвимост.

Агенцията за гражданска защита (MCF) ще отговаря за закупуването на запаси и разпределението на средствата към общините. Почти 500 милиона крони от пакета ще бъдат насочени към приоритетни общини, които са по-малко от 100 на брой, като идентичността им не се разкрива. Програмата има за цел да гарантира, че общините и регионите могат да поддържат основни функции дори при повишена тревога или военни условия, включително съхранение на храна и гориво и осигуряване на по-големи генератори.

Освен това, централната банка на Швеция наскоро посъветва всеки възрастен да държи около 1 000 крони в брой, за да покрие основните нужди за около седмица в случай на отказ на дигиталните платежни системи, подчертавайки нарастващия фокус на страната върху гражданската подготовка.