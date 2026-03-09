ЕСКАЛАЦИЯ: Втори ирански ракетен удар над Турция - неуспешен!
Системи за противовъздушна отбрана на НАТО, разположени в източното Средиземноморие, прихванаха и унищожиха втора балистична ракета, изстреляна от Иран, след като навлезе в турското въздушно пространство, съобщи Министерството на отбраната на Турция в понеделник. Властите уточниха, че ракетата е неутрализирана преди да достигне целта си, като предупредиха, че Анкара ще реагира решително при всяка последваща заплаха за своята територия.
Според министерството, останките от прихванатата ракета са паднали в необитаема зона в югоизточната провинция Газиантеп, близо до района Шахинбей. Официални лица потвърдиха, че няма пострадали или жертви. Инцидентът е втори за седмица, при който иранска балистична ракета е насочена към Турция - член на НАТО.
Началникът на Дирекцията по комуникации на Турция, проф. Бурханетин Дуран, заяви, че ракетата е била засечена, докато е летяла към страната, и незабавно е била прихваната от въздушните и ракетни защитни системи на НАТО. Той подчерта, че турските власти са следили ситуацията от самото начало и веднага са активирали необходимите защитни процедури.
Дуран отбеляза, че всички съответни институции, включително Министерството на националната отбрана, действат в пълна координация и способността на страната да защитава въздушното си пространство и границите остава на най-високо ниво. Той също подчерта значението на предотвратяване на по-нататъшна ескалация в региона и призова всички страни, особено Иран, да се въздържат от действия, които могат да застрашат сигурността на цивилните или да подкопаят регионалната стабилност.
Според съобщенията, ракетата може да е била насочена към района на Инджирлик, но е унищожена във въздуха близо до границата между Сирия и Турция, преди да проникне по-дълбоко в турска територия. Прихващането е извършена от системите на НАТО, разположени в източното Средиземноморие.
Турските власти повториха, че ще предприемат всички необходими мерки за опазване на националната сигурност при подобни бъдещи инциденти. В същото време официалните лица призоваха обществеността и медиите да се доверяват само на проверена информация от официални източници и да избягват разпространението на непотвърдени сведения, които могат да предизвикат излишна паника.
Още по темата:
- » Новият върховен лидер на Иран: Кой е аятолах Моджтаба Хаменей
- » В Иран е избран нов върховен лидер
- » Иран: Ще издържим интензивна война срещу САЩ и Израел поне 6 месеца