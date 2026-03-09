Денков за предложението на ДПС за великденски добавки: Прави се предизборно

Това е нещо, което трябва да направи редовно правителство, каза пред журналисти съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Николай Денков във връзка с намерението на "ДПС-Ново начало" да внесе промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, предаде репортер на Novini.bg.

Това има своята логика, аз също го подкрепям като дългосрочна политика, но не е сега моментът. Ясно е, че се прави предизборно, заяви Денков.

Ако няма удължителен закон за бюджета България остава без яснота как ще се изплащат заплати, пенсии и всичко увисва във въздуха. Много е важно удължителният закон да бъде приет, заяви той.

Предполагаме, че служебният финансов министър най-добре знае какви са изчисленията и какво е възможно, така че това, което те внесат – това ще подкрепим, добави Николай Денков.