Никола Цолов: Постигнах най-голямата победа в кариерата ми

Никола Цолов записа златна страница в историята на родния автомобилен спорт, след като спечели първата си победа в дълго състезание от Формула 2. Българският талант доминира в неделната надпревара на пистата "Албърт Парк" в Австралия и заслужено напуска Мелбърн като лидер в генералното класиране на шампионата.

След трудния старт на уикенда в съботния спринт, където завърши на 17-а позиция, Цолов демонстрира характер и шампионско темпо. В основното състезание той не остави шансове на конкуренцията и изгради преднина от седем точки пред бразилеца Рафаел Камара в битката за световната титла.



Родният състезател направи блестящ старт от пета позиция и още в първата обиколка успя да се изкачи до третото място, избягвайки излишните рискове в началните метри.

"Супер щастлив и доволен съм, защото мисля, че трябваше да бъда първи още в квалификацията. Имах достатъчно скорост, но за съжаление влязох в трафик и това ме ограничи", заяви Никола Цолов, цитиран от официалния уебсайт на Формула 2.

Според него ключовият момент е дошъл при разминаването с инцидентите на пистата, което му е позволило да наложи своето темпо.

"Видях битката между двата болида на 'Родин', оставих ги да я продължат и се разминах с катастрофа, което беше ключово за мен. Поех първото място и честно казано в този момент се чувствах най-добре. Усещах увереност и знаех какво да правя, за да завърша с победа", добави българският пилот, който е част от академията на "Ред Бул".

РЕКЛАМА

Психологическата устойчивост на лидера

Цолов подчерта, че способността му да загърби разочарованието от съботния ден е изиграла решаваща роля за неделния триумф.

"Спринтът бе много труден, защото през цялото време бях на грешното място в грешния момент. Целта ми беше да превърна лошата събота в добра неделя. Бях съсредоточен през цялото време и постигнах най-голямата победа в кариерата ми. Това е много повече от просто един резултат за мен", категоричен бе талантът на "Кампос Рейсинг".