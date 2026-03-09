Неочаквана цена на потребителската кошница отчетоха властите

Стойността на потребителската кошница се задържа на 57 евро вече трета поредна седмица. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото на брифинг в сградата на Министерския съвет. По думите му повишението на цените е предимно при цитрусовите плодове и зеленчуците, които не са характерни за сезона.

На журналистически въпрос относно цените на горивата у нас, Иванов посочи, че те са подложени на наблюдение.

"На световните борсови пазари има осезаем скок. Това, което наблюдаваме, е между 5 и 15 евроцента поскъпване на бензиностанциите, но нека да изчакаме процесите, все още е рано да се говори“, каза той, изразявайки надежда скоро кризата да бъде разрешена.

Цените на едро

При търговията на едро от началото на годината към настоящия момент се отчита поевтиняване на фасула със 17 евроцента, при ориза с 3 евроцента. Ръст от 9 евроцента има при олиото, а яйцата остават без промяна на цената.

Кашкавал е поскъпнал с 15 евроцента, сиренето с 3 евроцента, маслото с 15 евроцента, а киселото мляко бележи спад от 3 евроцента, посочи Иванов.

Цената на прясното мляко от началото на година до сега се е повишила с 5 евроцента, а тази на свинското месо е спаднала с 29 евроцента.

Доматите са поскъпнали с 12 евроцента, краставиците със 17 евроцента, картофите с 8 евроцента, зелето с 4 евроцента, морковите с 5 евроцента, лукът с 5 евроцента, червеният пипер с 1,14 евро, зеленият пипер 1,73 евро, лимоните с 49 евроцента, бананите с 3 евроцента, мандарините с 30 евроцента, ябълките с 12 евроцента.

На годишна база през седмицата спрямо същата на изминалата година доматите са се повишили с 32 процента, краставиците с 42 на сто, тиквичките със 101 процента, лимоните със 71 на сто, червеният пипер със 17 процента, мандарините с 12 на сто, ябълките с 32 процента, картофите с 29 на сто, зелето с 29 процента, морковите с 3 на сто, лукът с 29 на сто, захарта с 4 процента, фасулът с 11 на сто, оризът с 3 на сто, брашното с 3 на сто, олиото с 3 на сто, яйцата с 37 процента, кашкавалът и сиренето с по 3 процента, маслото с 6 процента, свинското месо е поевтиняло с 1 на сто, а пилешкото е поскъпнало с 5 процента.

Според Иванов има балансираност на пазара и февруари е бил месец на стабилизиране на пазарно равнище.

88 на сто от левовете са изтеглени от обращение

Процесът по приемане на еврото в България може да се отчете като приключил, като в момента институциите се занимават с технически въпроси по отношение на изтегляне на останалата парична маса в левове, която се намира извън касите на Българската народна банка, съобщи още Иванов

По думите на Иванов, стойността на левовете, останали в населението, възлиза на 3,7 млрд. лева, което представлява 88 на сто изтеглени левове от обращение в страната. Той уточни, че се очаква между 9-12 на сто от левовете да останат неизтеглени, подобно на тенденциите в другите страни, приели еврото преди България. Това са банкноти останали за колекциониране или изчезнали поради някаква причина от правния и фактически мир, уточни той.

"Много гладко премина целия процес, може би сме отличници в тази посока“, каза Иванов, посочвайки, че вече почти не се срещат проблем по отношение на обмяна на левове в евро.

Иванов посочи, че от началото на годината до 6 март в „Български пощи“ са били извършени близо 170 000 операции по превалутиране на левове в евро на обща стойност над 245 млн. лева.

По данни на Министерството на вътрешните работи от началото на годината са регистрирани 171 случая на опити за превалутиране на неистински евробанкноти.

Комисията за защита на потребителите приоритетно е извършила проверка за необосновано повишаване на цените в салони за красота, фризьорски салони, магазини за промишлени стои, хранителни магазини, заведения за хранене и развленичения, магазини за облекло, перилни препарати, вендинг автомати, бижутерия, магазини за платове и парфюмерия.

От общо 4323 проверявани стоки при 421 е установено необосновано увеличение на цените, сред които плодове и зеленчуци, лекарствени продукти, колбаси, млечни продукти, кроасани, шампоани и др.

За периода 10 октомври 2025 година 5 март 2026 година Национална агенция за приходите е извършила общо 10 953 проверки, като е установила 618 нарушения на Закона за въвеждане на еврото в България. Образувани са общо 844 административно наказателни преписки, като са издадени 207 наказателни постановления на стойност 542 216 евро.