Избирателите проверяват от днес къде да гласуват на предсрочния вот

Българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите избори за Народно събрание, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване, съобщи МРРБ.

Това става чрез интернет страницата на ГД ГРАО или чрез телефон на номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

В предварителните избирателни списъци за обявяване са включени 6 641 768 избиратели. Тези списъци се отпечатват от МРРБ – ГД ГРАО въз основа на Националния регистър на населението – Национална база данни “Население”, която се актуализира ежедневно с подадените от общинските администрации данни за промените в гражданската регистрация на лицата.

Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци съгласно чл. 27, ал. 1 от ИК.

От днес до 4 април 2026 г. гражданите могат да подават електронно искане за гласуване по настоящ адрес чрез интернет страницата на съответната община или чрез интернет страницата на ГД ГРАО. Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на ГД ГРАО, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.

Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето.