НСИ: 3,3% годишна инфлация, най-много са поскъпнали услугите

3,3% е годишната инфлация в страната, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за февруари. Те бяха представени от председателя на Националния статистически институт Атанас Атанасов по време на седмичния брифинг на Координационния център за еврото.

Увеличение на цените има най-вече в областта на услугите. То е най-голямо при развлечения, спорт и култура – 15,3%. Втората група с повишени цени са услугите на ресторанти и хотели – с 9,1%, и образователните услуги – 8,6%.

Следващата група с повишени цени е тази на алкохолните напитки и тютюневите изделия – с 6,2%.

Здравеопазването е с намалена средна цена от 4%, информациите и комуникациите бележат спад от 3%, а транспортът – 1,9%.

Стойността на потребителската кошница се задържа на 57 евро вече трета седмица, съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото.

Държавата отчита стабилизиране на цените на основните храни

Цените на зеленчуците остават високи

При търговията на едро от началото на годината към настоящия момент се отчита поевтиняване на фасула със 17 евроцента, при ориза с 3 евроцента. Ръст от 9 евроцента има при олиото, а яйцата остават без промяна на цената.

Кашкавал е поскъпнал с 15 евроцента, сиренето с 3 евроцента, маслото с 15 евроцента, а киселото мляко бележи спад от 3 евроцента, посочи Иванов.

Цената на прясното мляко от началото на година до сега се е повишила с 5 евроцента, а тази на свинското месо е спаднала с 29 евроцента.

От краставици до фризьорски услуги: Малката кошница расте с до 73% при някои стоки

За същия период се отчита и поевтиняване на някои продукти – най-голямо при картофите с 7,6%

Доматите са поскъпнали с 12 евроцента, краставиците със 17 евроцента, картофите с 8 евроцента, зелето с 4 евроцента, морковите с 5 евроцента, лукът с 5 евроцента, червеният пипер с 1,14 евро, зеленият пипер 1,73 евро, лимоните с 49 евроцента, бананите с 3 евроцента, мандарините с 30 евроцента, ябълките с 12 евроцента.

По думите на Иванов повишението на цените е предимно при цитрусовите плодове и зеленчуците, които не са характерни за сезона.

По думите на Иванов февруари е бил месец на стабилизиране на пазарно равнище.