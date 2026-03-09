Тийнейджърите днес спят доста по-малко в сравнение с връстниците си в началото на века

Осем часа сън в денонощието бяха норма, а будуването нощем само с няколко часа почивка, бе рядко явление сред тийнейджърите, пише „Медикал експрес“. В последните години обаче се наблюдава обезпокояващ спад в продължителността на съня, който стига до точка, в която недоспиването сред тийнейджърите се смята за голям проблем на общественото здравеопазване в САЩ.

Скорошно проучване, публикувано в научното списание JAMA, разглежда тенденциите в съня сред американските гимназисти между 2007 и 2023 година. Над 120 000 ученици са посочили броя на часовете, в които спят през нощта, когато не са във ваканция. Седем или по-малко часа се смятат за недостатъчен сън, а по-малко или равно на 5 часа се счита за много кратък сън.

Проучването показва, че броят на гимназистите, които получават недостатъчно сън, е нараснал от 68,9% на 76,8% в период от 16 години, а много краткият сън - от 15,8% на 23%. Учените отбелязват, че например промени, като по-късното започване на учебните часове, може да помогне за по-дълъг сън. Той носи и допълнителни ползи като по-добри академични постижения и подобрено ментално здраве.

Последствията от недоспиването излизат извън чувството за сънливост или летаргията. Сънят е много важен за възстановяването на тъканите на организма, за извеждането на токсините и подкрепа на имунната система. Така че хроничното лишаване от сън се свързва със сериозни заболявания като диабет, сърдечни болести и дори депресия.