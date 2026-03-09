Галъп: При избори днес Румен Радев повежда с близо 30%

Около 51% избирателна активност и невъзможност за съставяне на еднопартийно мнозинство в бъдещ парламент. Това показват данните от националното представително проучване на "Галъп интернешънъл болкан", проведено в периода между 10 и 28 февруари.

Сред решилите за кого ще гласуват, формацията на президента Румен Радев получава висока първоначална подкрепа от 29,8%. Към днешна дата обаче този резултат остава недостатъчен за формиране на самостоятелно парламентарно мнозинство.

Разпределение на силите

На второ място се позиционират ГЕРБ-СДС, които привличат гласовете на 19,6% от решилите да отидат до урните. Социолозите отчитат, че формацията съхранява стабилността на своето електорално ядро. Евентуалното скъсяване на разликата с първата политическа сила ще зависи изцяло от ефективността на предстоящата предизборна кампания.

Третата позиция заемат ПП-ДБ с 11,0%, като при тях се отчита ясна низходяща тенденция. Анализаторите посочват, че основно влияние за този спад оказват скандалите около случая "Петрохан" и асоциирането на формацията със служебното правителство – събития, които доминираха публичното пространство по време на теренната работа. Евентуална мобилизация на протестен вот би могла да надгради настоящия резултат.

Картината под върха

Непосредствено след първата тройка се нарежда "ДПС - Ново начало", което събира 10,9% от подкрепата на анкетираните.

В новата политическа ситуация партия "Възраждане" получава доверието на 6,0%. Независимо от сериозния спад, формацията остава стабилно над 4-процентната изборна бариера.

Битката за оцеляване

Под чертата, но с различна степен на вероятност за влизане в парламента, остават няколко формации. МЕЧ събират 3,3%, следвани от "БСП - Обединена левица" с 2,9% и ИТН с 2,8%. Партия "Величие" получава 2,2%. С едва 1% от гласовете, "Алианс за права и свободи" (АПС) остава извън състава на бъдещото Народно събрание, ако изборите се провеждаха днес.

Изследването е част от независимата изследователска програма на "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства. Методът на регистрация е стандартизирано персонално интервю с таблети (TAPI). Обемът на извадката обхваща 800 пълнолетни граждани на България, формирана по квотен признак за възраст, пол, образование и тип населено място.