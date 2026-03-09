  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +8
Пловдив: +5 / +10
Варна: +5 / +9
Сандански: +8 / +13
Русе: +4 / +13
Добрич: +3 / +10
Видин: +6 / +13
Плевен: +6 / +13
Велико Търново: +4 / +13
Смолян: -1 / +5
Кюстендил: +4 / +11
Стара Загора: +3 / +9

Трети час продължава операцията на Малена Замфирова

  • Сподели в:
  • Viber
Трети час продължава операцията на Малена Замфирова
A A+ A++ A

Трети час продължава операцията на 16-годишната надежда в сноуборда Малена Замфирова. В момента тя се намира в клиника в австрийския град Грац, след като скиор я помете на писта в Чехия.

Операцията, на която е подложена, е заради фрактурите в областта на таза и бедрото.

Последната информация от нейните близки преди дни беше, че е започнала да диша, без да ѝ се подава допълнително кислород и, че е контактна.

Освен счупванията, Замфирова има и травма на белия дроб.

#Малена

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?