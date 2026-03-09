Трети час продължава операцията на Малена Замфирова

Трети час продължава операцията на 16-годишната надежда в сноуборда Малена Замфирова. В момента тя се намира в клиника в австрийския град Грац, след като скиор я помете на писта в Чехия.

Операцията, на която е подложена, е заради фрактурите в областта на таза и бедрото.

Последната информация от нейните близки преди дни беше, че е започнала да диша, без да ѝ се подава допълнително кислород и, че е контактна.

Освен счупванията, Замфирова има и травма на белия дроб.