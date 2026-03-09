КНСБ поиска ежегодно увеличение на заплатите с 10%

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява за ежегоден ръст на трудовите възнаграждения с 10 процента. Това обяви президентът на организацията Пламен Димитров при представянето на новия Меморандум за социално-икономическо развитие на страната, който обхваща периода 2026-2030 година. Документът е насочен към политическите партии в навечерието на предстоящите парламентарни избори.



Според синдиката не е непостижима цел минималната работна заплата да достигне 1002 евро, а средната да скочи до 2225 евро в края на десетилетието. Пламен Димитров припомни, че съгласно приетите текстове в чл. 244 от Кодекса на труда, най-ниското възнаграждение в страната трябва да съставлява минимум 50 процента от средната работна заплата.

Заплата за издръжка

Организацията си поставя за цел минималната заплата да ускори доближаването си до реалната издръжка на живот. Плановете на КНСБ предвиждат до 2030 година тя да покрива минимум 80 процента от необходимите средства за нормално съществуване на един работник.



Основният приоритет на синдиката остава устойчивото развитие на стопанството, което да гарантира реално увеличение на покупателната способност. "Най-важната ни цел е икономиката да работи устойчиво и да генерира съответните доходи, без да генерира допълнителен инфлационен натиск", заяви Пламен Димитров, цитиран от БТА.