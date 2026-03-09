Хотелиери искат от държавата мерки за привличане на туристи

Хотелиери настояват държавата да предприеме спешни мерки за привличане на туристи след масовите откази на почивки в България от гости от Близкия изток заради военния конфликт в региона.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация е изпратила писмо до служебния министър на туризма Ирена Георгиева, в което се посочва, че отказаните до момента резервации от израелски туристи за Банско и Северното Черноморие достигат над 70 хиляди, пояснява БНР.

Ако секторът не получи подкрепа за компенсиране на тези загуби, хотелиерите ще бъдат принудени да съкратят част от персонала си, предупреждават от браншовата организация.