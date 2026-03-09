Разваля ли се брашното? Ето как да разберете дали все още е годно!

Не е необичайно да почиствате килера си и да откриете пакет с брашно, за който сте забравили, че имате. Бърз поглед към опаковката показва дата, която за съжаление вече е изтекла. Използвате ли я въпреки това или я изхвърляте? Разваля ли се брашното и безопасно ли е да се използва, ако е с изтекъл срок на годност?

Какво означава датата на опаковката

Брашното напуска мелницата и обикновено, когато стигне до рафта на магазина, е подпечатано с дата на годност от около година. Производителите определят различни дати за „годно до“ и „най-добър до“, за да кажат на потребителите оптималното време за вкус и характеристики на брашното; това не са крайни срокове за безопасност на храните. Датите на годност са времеви печати, насочени към търговеца на дребно да спре да изкарва и предлага продуктите. Това, което е вероятно да намерите върху брашното, са дати на годност, а не дати на изтичане. Така че датата е индикация за възраст, а не указание за изхвърляне на опасна храна.

Как се съхранява брашното е важно

Дали брашното ще издържи толкова дълго, колкото е посочено, или по-дълго, зависи изцяло от условията, при които се съхранява. Брашното е продукт с дълготрайна годност, но как и къде се съхранява, влияе върху качеството му.

Брашната, съхранявани плътно опаковани в хладилника или фризера, ще запазят качеството си много по-дълго, отколкото в наполовина напълнен стъклен контейнер на слънчев кухненски плот.

Когато индустрията дава на брашното дата на годност, те предполагат, че ще съхранявате брашното правилно. „Да не е на влажно, но не и на супер сухо и в най-добрия вариант - на тъмно място.

Безопасност на пшеничното брашно

Пшеничното брашно като цяло е безопасно. При брашното рисковете са от наличието на хранителни насекоми, тъй като яйцата се съдържат в голямо количество зърнени култури. Имало е някои огнища на хранителни инфекции, включващи брашно, като например салмонела, но те са се дължали на замърсени продукти. Така че продължителността на съхранение не е част от риска. Като цяло, става въпрос повече за качеството, отколкото за безопасността

Как можете да разберете дали брашното ви е гранясало?

Носът ви знае! Гранясалостта се получава, когато естествено срещащите се мазнини в брашното се окисляват, подобно на това как зехтинът може да се развали. Ако усещате миризма на мухъл, странна нотка, значи е време да си купите нов продукт. Миризмата на гранясало брашно наподобява нещо кисело, мухлясало, понякога миризма на оборски двор и в редки случаи на разтворител, химикал или боя. Така че помирисването на брашното е добър начин да проверите качеството му – и ако се съмнявате, изхвърлете го!