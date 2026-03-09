Горивата у нас поскъпват драстично

Цените на масовите горива в България тръгват рязко нагоре вследствие на ескалиращата криза в Близкия изток, което неминуемо ще доведе до нов скок на инфлацията в страната. Очаква се стойностите по бензиностанциите да продължат да растат, като държавата не разполага с ефективни пазарни механизми за изкуствено задържане на цените.

Шокови стойности по бензиностанциите

Ситуацията на пазара се усложнява бързо, като доставните цени на едро вече отчитат сериозен ръст, който тепърва ще се прехвърля върху крайния потребител.

"Ситуацията е доста притеснителна. Не виждам светлина в тунела кога можем да очакваме стабилизиране на цените. Само конфликтът е причината. Цените ще продължават да вървят нагоре", коментира заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджидимитров, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че доставните цени на дизела вече са се повишили с 25 цента, а тези на самите колонки в страната – със 17 цента. Експертът прогнозира, че е напълно реално скоро потребителите да видят цени от над 1,60 на колонка.

Инфлацията ще свие потреблението

Повишаването на разходите за транспорт логично ще се пренесе върху крайните цени на почти всички стоки и услуги. Огромна част от стоките идват от Азия, която е силно зависима от сигурността на доставките на петрол от Персийския залив.

"Когато там има недостиг на горива и скок в цените, това ще се отрази по цялата световна верига. Може да говорим за опасност от по-висока инфлация", заяви икономистът Михаил Кръстев.

Според него настоящите мерки на държавата не помагат, а дори стимулират инфлационните процеси. Икономистът е категоричен, че при липса на достатъчно стоки и високи цени, хората ще трябва да ограничат покупките си. Той даде пример с транспортните услуги, които вероятно ще запазят сегашните си нива само за сметка на редуцирано пътуване от страна на гражданите.

Въпреки сложната международна обстановка, към момента няма риск за доставките на суров петрол конкретно за България. Родната рафинерия има осигурен нефт до края на април, тъй като страната ни пазарува предимно от близки региони.

Държавата обаче няма как да спре глобалното поскъпване. От края на 2025 година особен търговски управител на "Лукойл" е бившият директор на НАП Румен Спецов.

"Г-н Спецов се справя прекрасно, но той не може да си позволи да задържи цените. Рафинерията работи към крайните си клиенти на цена борсов договор", обясни Димитър Хаджидимитров.

Експертите са категорични, че служебният кабинет трябва да търси стратегически решения чрез балансиран бюджет и разумно управление на дефицита, за да смекчи финансовия удар върху българските граждани в предстоящите трудни месеци.