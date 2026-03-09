  • Instagram
Българите от Малдивите кацнаха у нас

Българите от Малдивите кацнаха у нас
В 3:36 ч. тази нощ се прибраха 120 от блокираните българи в Малдиви с чартър на авиокомпанията GullivAir, съобщи за TravelNews Кирил Стамов, управител на туроператора “Фанагория Травел”.

На борда са били общо 300 пасажери - освен от Малдивите и от Шри Ланка, Филипините и Бали. Допълнително на чартъра са се качили и 26 блокирани туристи на Малдивите от Франция, Сърбия, Унгария, Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Всички туристи са си платили чартъра. За организацията на място се грижеше Георги Чочев, вицепрезидентът на Българската федерация по тенис.

Полетите от големите хъбове в Близкия изток – Дубай и Доха, бяха блокирани след започването на военния конфликт. Летищата и въздушните пространства в ОАЕ и Катар бяха затворени.

