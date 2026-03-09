Внимавайте с бананите, чийто номер започва с 8

Бананите са едни от плодовете, които се консумират най-много в момента. Любим на много този продукт има приятен вкус и куп полезни свойства. Това, за което не се замисляме обаче, е какво всъщност означават номерата на лепенките върху бананите. Според експерти те са изключително важни и трябва да ги следим, защото те показват как са гледани плодовете.

Ако плодовете имат етикет, на който са обозначени 3 или 4 цифри, това означава, че те са отглеждани с помощта на торове и технологии от последните 50-ина години. Така например един лимон е маркиран с номер 4033, докато бананите са с номер 4011, пишат от agrozona.bg.

С 9 започват номерата на органичните плодове. Ако плодът има пет цифри, от които първата е 9, това означава, че е органичен. Такъв етикет е гаранция, че плодовете се отглеждат без пестициди и торове. Например, бананите с биологичен произход са номерирани 94011.

Какво означава, когато първата цифра е 8? Това може би е най-важната особеност, защото представлява плод, който е генетично модифициран, а се разпознава на базата на пет цифри, първата от които е винаги 8. Например, тези банани на етикета си имат номер 84011. Все пак трябва да имаме предвид, че това е доброволна маркировка. Причината е, че изначално производителите на ГМО не са искали да отбелязват своите продукти.

В ЕС по-голямата част от храните произведени като ГМО са маркирани. В последните години държавите -членки все повече спорят по въпроса, но се стигна до консенсус, че за потребителите е полезно да знаят дали ядат ГМО или обикновени храни и да им бъде дадено правото на избор при пазаруване, поради което те се обозначават със стикери.

Друго, което е важно да знаете, че лепилата за стикерите върху продовете са напълно безопасни. Така че дори да погълнете стикера, няма да ви стане нищо.