Рецепта за обяд в понеделник: Кремообразно пилешко с ориз и зеленчуци

Понеделник често е натоварен ден – връщаме се към работния ритъм след уикенда и обикновено нямаме много време за сложни рецепти. Затова е добра идея обядът да бъде бърз за приготвяне, хранителен и вкусен. Една отлична опция е кремообразно пилешко с ориз и зеленчуци – ястие, което съчетава протеини, въглехидрати и свежи зеленчуци в една балансирана порция.

Необходими продукти:

2 пилешки филета

1 чаена чаша ориз

1 морков

1 малка глава лук

1 чушка (червена или зелена)

200 мл готварска сметана

2 супени лъжици олио или зехтин

сол и черен пипер на вкус

щипка риган или мащерка (по желание)

Начин на приготвяне:

Оризът се измива добре и се сварява в подсолена вода според указанията на опаковката.

Пилешките филета се нарязват на малки кубчета. В тиган се загрява олиото и месото се запържва за около 5–6 минути, докато стане златисто.

Лукът, морковът и чушката се нарязват на ситно и се добавят към пилето. Готвят се още няколко минути, докато омекнат.

Добавя се сметаната и ястието се оставя да къкри на слаб огън около 5 минути. Подправя се със сол, черен пипер и подправки по избор.

Накрая свареният ориз се смесва със соса или се сервира като гарнитура до пилешкото.

Съвет за сервиране:

За по-свеж вкус можете да поръсите ястието с малко пресен магданоз или настърган кашкавал. Поднесено с лека зелена салата, това ястие се превръща в перфектния понеделнишки обяд – засищащо, вкусно и готово за по-малко от 30 минути.

Когато седмицата започне с топъл и домашно приготвен обяд, денят става по-приятен и енергията за новите задачи идва по-лесно.