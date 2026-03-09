Рецепта за обяд в понеделник: Кремообразно пилешко с ориз и зеленчуци
Понеделник често е натоварен ден – връщаме се към работния ритъм след уикенда и обикновено нямаме много време за сложни рецепти. Затова е добра идея обядът да бъде бърз за приготвяне, хранителен и вкусен. Една отлична опция е кремообразно пилешко с ориз и зеленчуци – ястие, което съчетава протеини, въглехидрати и свежи зеленчуци в една балансирана порция.
Необходими продукти:
2 пилешки филета
1 чаена чаша ориз
1 морков
1 малка глава лук
1 чушка (червена или зелена)
200 мл готварска сметана
2 супени лъжици олио или зехтин
сол и черен пипер на вкус
щипка риган или мащерка (по желание)
Начин на приготвяне:
Оризът се измива добре и се сварява в подсолена вода според указанията на опаковката.
Пилешките филета се нарязват на малки кубчета. В тиган се загрява олиото и месото се запържва за около 5–6 минути, докато стане златисто.
Лукът, морковът и чушката се нарязват на ситно и се добавят към пилето. Готвят се още няколко минути, докато омекнат.
Добавя се сметаната и ястието се оставя да къкри на слаб огън около 5 минути. Подправя се със сол, черен пипер и подправки по избор.
Накрая свареният ориз се смесва със соса или се сервира като гарнитура до пилешкото.
Съвет за сервиране:
За по-свеж вкус можете да поръсите ястието с малко пресен магданоз или настърган кашкавал. Поднесено с лека зелена салата, това ястие се превръща в перфектния понеделнишки обяд – засищащо, вкусно и готово за по-малко от 30 минути.
Когато седмицата започне с топъл и домашно приготвен обяд, денят става по-приятен и енергията за новите задачи идва по-лесно.
