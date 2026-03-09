41 години от атентата на гара Буново, при който загинаха седем души

Днес се навършват 41 години от трагедията на гара Буново - един от най-тежките терористични актове в най-новата история на България и най-големият железопътен атентат в страната.

Той е извършен на 9 март 1985 г. във влак №326 по линията Бургас – София, като при експлозията загиват 7 души, сред които две деца, а 9 души са тежко ранени.

Атентатът съвпада с Възродителния процес, който комунистическата власт започва година по-рано.

Какво се случва на 9 март 1985 г.?

На 9 март 1985 г. във влак №326 Бургас – София е поставено взривно устройство с часовников механизъм. Бомбата е сложена във вагон, предназначен за майки с деца. Планът на извършителите е бил експлозията да стане в тунел близо до гара Буново, където паниката и липсата на въздух биха увеличили жертвите, а спасителните действия биха били много по-трудни.

Влакът обаче закъснява с около две минути заради маневра по трасето. Така бомбата избухва не в тунела, а в района на гара Буново в 21:31 часа. И вероятно това закъснение спасява десетки хора.

Загиват 7 души - Георги Цветанов (12 г.), Стефан Атанасов (13 г.), Яворка Петрова (38 г.), Емил Николов (40 г.), Стилиян Иванов (60 г.), Николай Генков (64 г.), Райна Бозукова (64 г.)

Още 9 души са тежко ранени.

Около половин час по-късно бомба избухва и в хотел "Сливен" в едноименния град. Там има ранени, но няма загинали. Според разследващите атаките са били координирани.

Разследването на атентата продължава около две години и половина. В крайна сметка са разкрити няколко участници, свързани с нелегална протурска организация. Извършителите са Елин Маджаров (Емин Мехмедали), Алцек Чакъров (Абдула Чакър), Сава Георгиев (Саафет Реджеб).

През 1988 г. съдът ги осъжда на смърт чрез разстрел. Присъдата е изпълнена през същата година. Други участници и помагачи получават различни срокове затвор.

На гара Буново е поставена паметна плоча, на която са изписани имената на загиналите. Всяка година там се организират възпоменателни церемонии.

Тази година от "Възраждане" организират поход в памет на загиналите, който ще бъде поведен от лидера им Костадин Костадинов. Той ще тръгне в 11:30 ч. от центъра на селото до перона на гарата, където става взривът.